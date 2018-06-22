Diğer
Kategoriler

Şişen cep telefonu bataryası patladı

Sivas'ta şişen cep telefonu bataryası tamir için getirildiği dükkanda patladı. Patlama anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Şişen cep telefonu bataryası patladı

22 Haziran 2018 10:07
Şişen cep telefonu bataryası patladı - Tıkla İzle

Olay, Atatürk Caddesi üzerindeki bir cep telefonu satışı ve tamiri yapan dükkanda meydana geldi. Cep telefonunun bataryası şişen müşteri, telefonun bataryasını değiştirmek için cep telefonu tamircisi İsmail Bayat'a getirdi. Telefondan çıkarılan batarya tezgahın üzerindeyken bir anda patlayarak alev aldı. Telefon tamircisi Bayat alev alan bataryayı eline alarak dükkandan dışarı çıkardı. Bataryanın patlaması ve yaşanan panik iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

Telefon tamircisi İsmail Bayat, "Müşterimiz bataryanın şişmesiyle geldi. Bataryanın değiştirilmesini istedi, bataryayı biz telefondan çıkardık. Bataryayı çıkardıktan sonra tezgahın üzerine koyduk ve alev aldı birden. Batarya çok fazla şişmiş. İnsanların dikkat etmesi gerekiyor, çünkü farklı sonuçlar da ortaya çıkabilirdi" dedi.
İnsanların bataryalarına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Bayat, "Şarj sürelerine dikkat edilmeli. Burada bir deneyim olduğu için şükür herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Ama farklı sonuçlarda da olabilirdi. Elimizdeyken patlasa kişiye zarar verebilirdi. Olayda herhangi bir zarar görmedik daha önce başımıza geldiğinden dolayı tedbirli davrandık. Bataryayı da hemen dışarıya çıkardık" diye konuştu.  

Onur Erden - Veysel Korkmaz
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 29°C

  • Ankara

    Ankara 27°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 29°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç