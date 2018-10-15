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Sit alanındaki kazıdan kemikler çıktı

Sit alanındaki kazıdan kemikler çıktı
Sit alanındaki kazıdan kemikler çıktı

Adana'da sit alanı ilan edilen Adana'nın işgali sırasında Fransızların karakol olarak kullandığı evin yanındaki yerde yapılan kazıda kemikler bulundu.

Sit alanından gelen sesler korkunç gerçeği ortaya çıkardı - Foto Galeri
Sit alanındaki kazıdan kemikler çıktı - Tıkla İzle

Olay, Seyhan ilçesinin Kuruköprü Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, bir vatandaş sit alanı olarak ilan edilen evini yıkmak istedi. Ancak vatandaş daha sonra evi sit alanında olduğu için müzeye başvurarak kazı yapılmasını ve tarihi eser araştırması yapılmasını talep etti. Bu talep üzerine müzeden gelen ekip evde kazı yapmaya başladı. Kazı yapan ekip geçtiğimiz Cuma günü kemik bularak bir poşet içine koyarak kazıya devam etti. 

Dün gece ise tarihi binalardan ses geldiğini duyan esnaf, polise haber verdi. Ekipler olay yerine gidince, kazı yaptığı öğrenilen bazı şahıslar da kaçmaya başladı. Sit alanında arama yapan polis ekipleri, poşetlerde kemik buldu. Polis ekipleri, kemiklerin insana mı yoksa hayvana mı ait olup olmadığını araştırmak için çalışmalara başladı. 

Öte yandan kazı yapılan evin hemen yanı başındaki konağın ise Adana'nın Fransızlar tarafından işgal edildiği dönemde karakol olarak kullanıldığı da öğrenildi. 

Olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.  

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya
 

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