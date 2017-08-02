Sivas'ta kuş gribi şüphesi

Sivas merkeze 11 kilometre uzaklıkta bulunan Serpincik köyünde dışarıdan alınan bir kazın telef olması sonucu köylüler durumu İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, köyün etrafındaki 3 kilometrelik bölgeyi karantina altına aldı.

Köyde bulunan yaklaşık bin kanatlı hayvan ekipler tarafından toplandı. Toplanan kanatlı hayvanlar kuş gribi şüphesiyle itlaf edildi. Telef olan kaz ise ekipler tarafından incelenmek üzere laboratuvara götürüldü.

Veysel Korkmaz - Onur Erden

