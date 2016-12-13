Halep’te yaşanan katliama dikkat çekmek için İstanbul’da Galatasaray Meydanı’nda binlerce kişi bir araya geldi. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye vatandaşlar Halep’te yaşanan katliama dikkat çekmek için sloganlar eşliğinde Rusya Konsolosluğuna yürüdü. Yürüyüşün ardından sivil toplum kuruluşları adına ortak basın açıklaması yapan Ahmet Yasin Kocamaz, "Suriyeli kardeşlerimiz tam altı yıldır dünyanın gözü önünde sistematik katliamlara, kıyımlara maruz kalmakta. Her gün içimizi parçalayan onlarca, yüzlerce görüntüyle karşılaşmaktayız. Bizim üç beş saniyeden fazla bakamadığımız fotoğraf karelerini, Halepli kadınlar, çocuklar, yaşlılar olarak topyekun bir halk bizatihi yaşamakta. Bombalanmayan tek bir hastanenin dahi kalmadığı Halep’te ise yaralanmak ölmekten daha trajik bir hale gelmiş bulunmakta. Gıda yardımının ulaştırılamadığı Halep’in yavruları ’cennette yemek yiyebileceğiz’ diye ölüme kucak açıyor" ifadelerini kullandı.

Halep’te tarihin en acımasız ve vahşi katliamlarından birinin yaşandığını vurgulayan Kocamaz, "Halep’te 15 Kasım’dan bu yana rejim ve müttefikleri tarafından iki binden fazla hava saldırısı, yedi binden fazla top atışı yapıldı. Zalimler bilinçli bir şekilde fırınları, hastaneleri, okulları, camileri ve halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak için çıktığı toplu mekanları vuruyor. Halep’e deprem etkisi oluşturan sığınak delici bombalar atılıyor ve enkazların altından her gün onlarca kadın ve çocuk cesedi çıkarılıyor" şeklinde konuştu.

İslam aleminin de sessizliğin bir parçası olduğuna dikkat çeken Kocamaz, "Ne yazık ki İslam alemi de bu sessizliğin bir parçası olmuş durumda. Bir vücudun azaları gibi olması emredilen müminlerin, kardeşleri ateş altındayken sessiz kalmasını ise idrak etmekte zorlanıyoruz. Dört koldan kuşatılmış, nefessizliğe mahkum edilmiş Halep’te, özbeöz kardeşlerimiz katlediliyor. Zulüm karşısında susmanın suça iştirak olduğunu haykıran bir Peygamberin ümmeti olarak kardeşlerimizin katledilmesine sessiz kalmayı vicdanımız ve inancımız nasıl kabul edebilir" diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.

Yapılan ortak basın açıklamasının ardından binlerce kişi hep bir ağızdan Halep’te yaşanan katliama tepki gösterdi. Rusya Konsolosluğu önünde bir süre slogan atan grup olaysız bir şekilde dağıldı.