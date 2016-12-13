Diğer
Kategoriler

Sivil toplum kuruluşlarından 'Halep' eylemi

Sivil toplum kuruluşları Halep’te yaşanan katliama dikkat çekmek için Galatasaray Meydanı’nda toplanarak Rusya Konsolosluğu önüne yürüdü. Sloganlar eşliğinde yürüyen grup yaşanan katliamı protesto ederek basın açıklaması yaptı.

Sivil toplum kuruluşlarından Halep eylemi

13 Aralık 2016 22:58

Halep’te yaşanan katliama dikkat çekmek için İstanbul’da Galatasaray Meydanı’nda binlerce kişi bir araya geldi. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye vatandaşlar Halep’te yaşanan katliama dikkat çekmek için sloganlar eşliğinde Rusya Konsolosluğuna yürüdü. Yürüyüşün ardından sivil toplum kuruluşları adına ortak basın açıklaması yapan Ahmet Yasin Kocamaz, "Suriyeli kardeşlerimiz tam altı yıldır dünyanın gözü önünde sistematik katliamlara, kıyımlara maruz kalmakta. Her gün içimizi parçalayan onlarca, yüzlerce görüntüyle karşılaşmaktayız. Bizim üç beş saniyeden fazla bakamadığımız fotoğraf karelerini, Halepli kadınlar, çocuklar, yaşlılar olarak topyekun bir halk bizatihi yaşamakta. Bombalanmayan tek bir hastanenin dahi kalmadığı Halep’te ise yaralanmak ölmekten daha trajik bir hale gelmiş bulunmakta. Gıda yardımının ulaştırılamadığı Halep’in yavruları ’cennette yemek yiyebileceğiz’ diye ölüme kucak açıyor" ifadelerini kullandı.

Halep’te tarihin en acımasız ve vahşi katliamlarından birinin yaşandığını vurgulayan Kocamaz, "Halep’te 15 Kasım’dan bu yana rejim ve müttefikleri tarafından iki binden fazla hava saldırısı, yedi binden fazla top atışı yapıldı. Zalimler bilinçli bir şekilde fırınları, hastaneleri, okulları, camileri ve halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak için çıktığı toplu mekanları vuruyor. Halep’e deprem etkisi oluşturan sığınak delici bombalar atılıyor ve enkazların altından her gün onlarca kadın ve çocuk cesedi çıkarılıyor" şeklinde konuştu.

İslam aleminin de sessizliğin bir parçası olduğuna dikkat çeken Kocamaz, "Ne yazık ki İslam alemi de bu sessizliğin bir parçası olmuş durumda. Bir vücudun azaları gibi olması emredilen müminlerin, kardeşleri ateş altındayken sessiz kalmasını ise idrak etmekte zorlanıyoruz. Dört koldan kuşatılmış, nefessizliğe mahkum edilmiş Halep’te, özbeöz kardeşlerimiz katlediliyor. Zulüm karşısında susmanın suça iştirak olduğunu haykıran bir Peygamberin ümmeti olarak kardeşlerimizin katledilmesine sessiz kalmayı vicdanımız ve inancımız nasıl kabul edebilir" diyerek yaşanan duruma tepki gösterdi.

Yapılan ortak basın açıklamasının ardından binlerce kişi hep bir ağızdan Halep’te yaşanan katliama tepki gösterdi. Rusya Konsolosluğu önünde bir süre slogan atan grup olaysız bir şekilde dağıldı.

Etiketler: Halep, sivil toplum


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 5°C

  • Ankara

    Ankara -1°C

  • İzmir

    İzmir 7°C

  • Bursa

    Bursa 3°C

  • Trabzon

    Trabzon 4°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç