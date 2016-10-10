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Socar, Petkim'de hisse sattı

Socar Petkim'de yüzde 1.67 oranında hisse sattığını duyurdu.


10 Ekim 2016 16:42

Socar Turkey Enerji A.Ş. Ekim ayı içerisinde gerçekleştirmeyi planladığı Petkim Petrokimya'da sahip olduğu payların bir kısmının satışını gerçekleştirdiğini duyurdu. Şirketten Kamuyu aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "07.10.2016 tarihinde; Ana ortagı bulundugumuz PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S (PETKM) sirketinde sahip oldugumuz, borsada islem gören statüdeki hisselerimizden bir kısmının satıs islemini Ekim ayı içersinde gerçeklestirmeyi planladıgımızı, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (II-15.1) sayılı “Özel Durumlar Tebligi” nin Madde:11, Fıkra:4 amir hükmü mucibince açıklamıstık.
10.10.2016 tarihinde PETKIM PETROKIMYA HOLDING A.S (PETKM) payları ile ilgili olarak beheri TL.4.57-sından 25 milyon adet satıs islemi BIST’te gerçeklestirilmistir. Bu islemle dogrudan ve dolaylı olmak üzere toplam hissedarlık oranımız %56,32 iken %54,65 olmustur. Baglı ortaklıgımız SOCAR Turkey Petrokimya A.S.’nin PETKM’ de sahibi oldugu %51 oranındaki payında bir degisiklik söz konusu olmayıp, dogrudan sahip oldugumuz paylar %5,32’iken %3,65 olmustur".
 

Etiketler: petkim, SOCAR


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