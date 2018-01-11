Sokak arasında iki araç kafa kafaya çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, saat 14.00 sıralarında Serdivan ilçesi Arabacıalanı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arabacıalanı Mahallesi Özden Sokak istikametinde gitmekte olan 54 TK 299 plakalı otomobil ile Keten Sokak istikametinden Özden Sokak'a çıkmak isteyen 54 EB 086 plakalı hafif ticari araç, iki sokağın birleştiği yerde kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 54 TK 299 plakalı otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Çarpışma sonucu hafif ticari araç kullanılamaz hale gelirken diğer otomobilde de maddi hasar meydana geldi.

Polis sokak arasında meydana gelen trafik kazası ile ilgili inceleme başlattı.

Burak Can Tokyürek