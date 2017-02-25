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Spor Toto Süper Lig: Akhisar Belediyespor: 3 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Akhisar Belediyespor, sahasında ağırladığı Antalyaspor’u 3-0 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig: Akhisar Belediyespor: 3 - Antalyaspor: 0 (Maç sonucu)

25 Şubat 2017 18:16

Maçtan dakikalar

11. dakikada Angelo’nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta barajı aşan topu kaleci Bora yumruklayarak uzaklaştırdı.

23. dakikada Ömer’in sol kanattan ortaladığı topa altıpas çizgisinde güzel bir vuruş yapan Özer meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

33. dakikada Danilo’nun ceza sahasının sağından ortaladığı topa gelişine sert vuran Eto’o’nun şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere çıktı

48. dakikada Akhisar Belediyespor’un kontratağında Antalyaspor ceza sahası içerisinde karambol oluştu. Savunmanın bir türlü uzaklaştıramadığı topa ceza sahası yayının hemen solundan Aykut’un sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0

55. dakikada Lopes ile duvar pası yaparak ceza sahası içerisine giren Cikalleshi’nin yerden pasında altıpas içerisinde topla buluşan Özer’in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak bir kez daha ağlara gitti. 3-0

68. dakikada Antalyaspor savunmasından topu kaparak ceza sahası içerisine giren Cikalleshi’nin sert şutunda meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

73. dakikada Zeki’nin penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Deniz’in zor pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Bora güçlükle tokatladı.

86. dakikada Lopes’in sağ kanattan ortaladığı topa arka direkte Bokila’nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla kale direğinin yanından dışarıya gitti.

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Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Kerem Ersoy xx, Esat Sancaktar xx

Akhisar Belediyespor: Bora xx, Lopes xx, Caner xx, Mustafa Yumlu xx, Ömer xx, Aykut xxx, Sissoko xx, Soner xx, Özer xxx (Bokila dk. 83 x), Olcan xx (Muğdat dk. 90 ?), Cikalleshi xxx (Vaz Te dk. 73 xx)
Yedekler: Lukac, Kafi Adu, Samardzic, Kadir
Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Antalyaspor: Fornezzi x, Celustka x, Chico x, Angelo xx, Sakıb xx, Charles x(El Kabir dk. 53 x), Danilo xx, Zeki xx, Deniz xx, Etame x(Serdar dk. 53 x), Eto’o x (Sandro dk. 70 x)
Yedekler: Ferhat, Makoun, Harun, Salih
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Özer (dk. 23 ve 55), Aykut (dk. 48) (Akhisar Belediyespor)

Sarı kartlar: Mustafa Yumlu (Akhisar Belediyespor), Eto’o, El Kabir (Antalyaspor) 

 

Aykut Yeniçağ - Barış Gezici - Önder Aydın 

Etiketler: Akhisar Belediyespor, antalyaspor, göl, izle, maç sonucu, özet, Spor Toto Süper Lig


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