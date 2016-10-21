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Sultan III. Mustafa’nın paha biçilemeyen zırhının replikasını yaptılar

Topkapı Sarayı’nda sergilenen Sultan III. Mustafa’nın törensel zırh takımının replikasını Tokatlı memur emeklisi Sami Erçin, bilgisayar programcısı oğulları ile birlikte 2 aylık bir sürede yaptı.

Sultan III. Mustafanın paha biçilemeyen zırhının replikasını yaptılar

21 Ekim 2016 11:47
Sultan III. Mustafa’nın paha biçilemeyen zırhının replikasını yaptılar - Tıkla İzle

Tokat İl Sağlık Müdürlüğü'nden 16 yıl önce emekli olan 4 çocuk babası 66 yaşındaki Sami Erçin, bilgisayar programcısı oğulları ile birlikte hobi olarak Osmanlı dönemi savaş aletleri yapıyor. Kılıç, ok ve kalkan yapan oğulları 41 yaşındaki Ercan ve 34 yaşındaki Recep Erçin'in tavsiyesi üzerine demir halkalardan zırhlı muhafız takımı yapmaya başlayan Sami Erçin, ustalık eserini ortaya çıkardı. İstanbul’dan bir iş adamının siparişi üzerine Sami Erçin oğulları ile birlikte yaklaşık 2 ay süre ile uğraşarak yaklaşık 40 bin demir halkayı bir birine eklemek suretiyle Sultan III. Mustafa’nın törensel altın zırh takımının replikasını yapmayı başardı.

40 bin demir halkadan zırh yapılıyor
Oğullarının tavsiyesi üzerine zırh yapımına başladığını ifade eden Sami Erçin, el emeği göz nuru olan zırh yapımının oldukça zor bir iş olduğunu söyledi. Bir zırhın yaklaşık 40 bin demir halkadan oluştuğunu ifade eden Erçin, “Bir zırh yaklaşık 2 ayda günlük 10 saat çalışma ile yapılabiliyor. Çünkü bütün minik demir halkaların tek tek takılması gerekiyor. Bu iş hata kabul etmiyor. Bir halkada yapılan yanlış sonrası bin tel sökmek gerekebiliyor” ifadelerini kullandı.

Sultan III. Mustafa’nın zırhının replikasının örme tekniği açısından birebir aynı
Bilgisayar programcısı Ercan Erçin, Topkapı Sarayında sergilenen oldukça meşhur olan Sultan III. Mustafa’nın paha biçilemez zırhının bir benzerini yapmaktan gurur duyduklarını söyledi. Sultan III. Mustafa’nın zırhını fotoğraflardan replikasını yaptıklarını ortaya güzel bir eser çıktığı için mutlu olduklarını ifade eden Erçin, “Zırhı demir ve bakır teller, deri ve süs malzemeleri kullanarak geceli gündüzlü çalışma yaparak 2 ayda tamamlayabildik. Yaptığımız zırh bir kumaş gibi olmadığı için zor ve zahmetli iş. Bu bir demirden elbise olduğu için manken üzerinde çalışmalarımızı yaptık” dedi.

Sultan III. Mustafa’nın zırhının replikasının örme tekniği açısından birebir aynısı olduğunu ifade eden Erçin, “Bu zırhı makine ile örme şansınız yok. Elde tek tek halkaları birleştirmek suretiyle yapmak zorundasınız” diye konuştu.

Nurhan İçmez
 

Etiketler: Sultan III. Mustafa, Topkapı Sarayı


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