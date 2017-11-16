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Survivor 2018 All Star Nagihan Karadere Kimdir? Kaç Yaşında, Aslen Nereli ?

Survivor 2018 All Star kadrosuna katılacak isimlerden biride daha önce de yarışmaya katılmış olan Nagihan Karadere. Peki Nagihan Karadere kimdir? Kaç Yaşında, Aslen Nereli ? İşte hepsi bu haberimizde...

Survivor 2018 All Star Nagihan Karadere Kimdir? Kaç Yaşında, Aslen Nereli ?

16 Kasım 2017 10:23

Survivor 2018 All Star kadrosunda yer alacağı açıklanan Nagihan Karadere kimdir? Kaç yaşında, Aslen nereli İşte, hakkındaki detaylar!

Fenerbahçe’de yetişen Nagihan Karadere, 1 Ocak 1984 ‘te doğdu. 13-14 Eylül 2003 tarihlerinde Köstence'de düzenlenen Balkan Gençler Atletizm Şampiyonası'nda 400 metre branşında altın madalya kazandı. Aynı şampiyonada 4x 400m bayrak yarışında gümüş madalya 4x100m bayrak yarışında bronz madalya kazandı. Çin'in Shenzhen şehrinde düzenlenen 2011 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda 4x400 metre bayrak yarışında gümüş madalya kazanan Türk milli takımında yer aldı, ayrıca 400 metre engelli yarışında bronz madalya kazandı. 2012 Yaz Olimpiyatları'nda, atletizm 400 metre engelli seçmelerinde mücadele eden Nagihan Karadere, hatalı çıkış yapınca yarış dışı bırakıldı. Londra Olimpiyat Stadyumu'nda yapılan elemelerde 4. seride yarışmak için pistteki yerini aldı. 4 numaralı kulvarda yerini aldıktan sonra tabanca sesini duymadan çok önce koşmaya başlayınca hakem tarafından yarış dışı bırakıldı. 7 Şubat 2016 tarihinde Survivor 2016 programında Ünlüler adına yarışan isimler arasında yer alan Nagihan Karadere, Kıbrıs'taki Çeyrek Final'de Beşinci oldu.

Etiketler: Nagihan Karadere, Survivor 2018 All Star

 

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