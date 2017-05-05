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Taha Akgül, Avrupa Şampiyonu

Taha Akgül, Avrupa Güreş Şampiyonası serbest stil 125 kiloda altın madalya kazandı.

Taha Akgül, Avrupa Şampiyonu

05 Mayıs 2017 22:17

Sırbistan’da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 125 kiloda Taha Akgül, finalde Azerbaycanlı Jamaladdin Magomedov'u 8-2 mağlup ederek altın madalyayı kazandı.
Akgül, 5. Avrupa şampiyonluğunu elde etti. 

Etiketler: Avrupa Güreş Şampiyonası, taha akgül


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