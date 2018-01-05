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Tankerden yola asit aktı

Kütahya'nın Emet ilçesinde bir tankerden 10 kilometre boyunca yola asit sızdı.

Tankerden yola asit aktı

05 Ocak 2018 04:18

Alınan bilgiye göre, Balıkesir'in Bandırma ilçesinden Emet'teki bor işleme tesisine asit taşıyan bir tanker yaklaşık 10 kilometre boyunca asit sızdırdı.

Tankerden sızan asit 33 ABY 08 plakalı aracın kayarak yoldan çıkıp takla atmasına neden oldu. Kazada henüz kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi ağır yaralandı. Yaralılar, 112 ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karayolları ekipleri, Etibor, Emet ve Hisarcık Belediyesi itfaiye ekiplerince 10 kilometrelik alanda asit temizleme çalışması yapılıyor.

Yolda trafik, bir süre jandarma ekipleri kontrolünde sağlandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı. 

Etiketler: kaza, Kütahya, tanker

 

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