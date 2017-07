Tarabya'da aracın denize uçma anı güvenlik kamerasında

Görüntülerde, balık tutan bir kişinin ise saniyeler yerini değiştirerek denize uçan araçtan kurtulduğu görülüyor.

Bugün kontrolden çıkan bir araç Tarabya Sahili'nde meydana gelen feci kazada kontrolden çıkan araç denize uçmuştu. Kazada sürücü Sahil Güvenlik Komutanlığı ve ekiplerin çalışmaları sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı. Yaşanan kazanın o anları ise güvenlik kameraları tarafından saniye saniye yansıdı.

Saniyeler kurtuldu

Kontrolden çıkan aracın denize uçması an be an güvenlik kamerasına yansırken, balık tutan bir adamın kazadan saniyeler önce yerini değiştirdiği de görülüyor.

