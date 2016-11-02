Son bir kaç gündür sağanak yağışların etkili olduğu Bitlis'in Tatvan ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Mevsimin ilk karının yağdığı ilçede kar yağışı ile birlikte havalarda iyiden iyiye soğumaya başladı. Gün boyunca yağmurla karışık kar şeklinde etkili olan yağışlı hava gece saatlerinde ise yerini yoğun kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı.

Öte yandan meteorolojiden alınan bilgilere göre ilçedeki kar yağışının önümüzdeki günlerde de aralıklarla devam edeceği öğrenildi.

Hakan Okay