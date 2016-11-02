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Tatvan'da kar yağışı etkisini arttırdı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gece saatlerinde etkisini arttırarak devam ediyor.

Tatvanda kar yağışı etkisini arttırdı

02 Kasım 2016 07:31
Tatvan'da kar yağışı etkisini arttırdı - Tıkla İzle

Son bir kaç gündür sağanak yağışların etkili olduğu Bitlis'in Tatvan ilçesinde dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Mevsimin ilk karının yağdığı ilçede kar yağışı ile birlikte havalarda iyiden iyiye soğumaya başladı. Gün boyunca yağmurla karışık kar şeklinde etkili olan yağışlı hava gece saatlerinde ise yerini yoğun kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı.
Öte yandan meteorolojiden alınan bilgilere göre ilçedeki kar yağışının önümüzdeki günlerde de aralıklarla devam edeceği öğrenildi. 

Hakan Okay

Etiketler: Bitlis, kar


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