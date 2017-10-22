Tekirdağ'da Aleyna Tilki izdihamı

Tekirdağ’da, Trakya’nın en büyük alışveriş merkezi olan Tekira AVM’nin Hayatı Yakala lansmanı kapsamında düzenlediği etkinlikte ünlü ikili Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman sahne aldı. Tilki, konserine ’Cevapsız Çınlama’ şarkısıyla başladı.

Tilki’yi dinlemeye gelenler yoğun izdihamdan dolayı alışveriş merkezinin salonunu doldururken, yer bulamayanlar hizmet dışı bırakılan yürüyen merdivenlerde yer alarak Aleyna Tilki’yi dinleme imkanı buldu. Ünlü sanatçı Aleyna Tilki, sevenleriyle buluştuğu verdiği mini konserde sevenlerini coşturdu. Kendisine olan ilgiden memnun olan Tilki, yaklaşık yarım saat sahnede kaldı.

İzdihamdan dolayı imza töreni iptal edildi

Sevilen sanatçılar şarkılarını seslendirdikten sonra düzenlenmesi planlanan imza töreni yoğun ilgi ve izdihamdan dolayı iptal edildi.

Emre Gülle - Vedat Bayraktar