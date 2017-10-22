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Tekirdağ'da Aleyna Tilki izdihamı

Tekirdağ’da Tekira AVM’nin Hayatı Yakala lansmanı kapsamında düzenlediği konserinde sahne alan genç popçular Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman ikilisi hayranlarını coşturdu.

Tekirdağda Aleyna Tilki izdihamı

22 Ekim 2017 18:13
Tekirdağ'da Aleyna Tilki izdihamı - Tıkla İzle

Tekirdağ’da, Trakya’nın en büyük alışveriş merkezi olan Tekira AVM’nin Hayatı Yakala lansmanı kapsamında düzenlediği etkinlikte ünlü ikili Aleyna Tilki ve Emrah Karaduman sahne aldı. Tilki, konserine ’Cevapsız Çınlama’ şarkısıyla başladı.

Tilki’yi dinlemeye gelenler yoğun izdihamdan dolayı alışveriş merkezinin salonunu doldururken, yer bulamayanlar hizmet dışı bırakılan yürüyen merdivenlerde yer alarak Aleyna Tilki’yi dinleme imkanı buldu. Ünlü sanatçı Aleyna Tilki, sevenleriyle buluştuğu verdiği mini konserde sevenlerini coşturdu. Kendisine olan ilgiden memnun olan Tilki, yaklaşık yarım saat sahnede kaldı.

İzdihamdan dolayı imza töreni iptal edildi

Sevilen sanatçılar şarkılarını seslendirdikten sonra düzenlenmesi planlanan imza töreni yoğun ilgi ve izdihamdan dolayı iptal edildi. 

Emre Gülle - Vedat Bayraktar

Etiketler: Aleyna Tilki izdihamı, tekirdağ

 

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