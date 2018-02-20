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Teknik direktörün görev süresi 6 saat sürdü

TFF 3. Lig 3. Grup takımlarından Aydınspor 1923’de, öğle saatlerinde resmi tören düzenlenen Teknik Direktör Göksel Özdemir’in sözleşmesi 6 saat sonra fesih edildi.

Teknik direktörün görev süresi 6 saat sürdü

20 Şubat 2018 21:32

Aydınspor 1923’de, son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından Teknik Direktör Mehmet Akif Başaran’ın takımdan ayrılmasının ardından Teknik Direktör Göksel Özdemir ile anlaşma sağlandı. Özdemir, sezon sonuna kadar kendisini siyah-beyazlı renklere bağlayan imzayı saat 13.00’de Hüseyin Aksu Tesisleri’nde düzenlenen resmi törende attı.

İmza törenin hemen ardından fikir ayrılıkları yaşanmaya başlanan Göksel Özdemir’in sözleşmesi saat 19.00 sıralarında fesih edildi.

Özdemir’in 6 saatlik görev süresinin sona erdiğini duyuran Aydınspor 1923 Kulüp Başkanı Özgür Kızıl, “Aydınspor 1923 Kulübü Teknik Direktörlüğü noktasında prensipte anlaşmaya vardığımız Teknik Direktör Göksel Özdemir ile bazı şartların uyuşmaması üzerine yolları ayırmış bulunmaktayız” dedi.

“Takımı zor durumdan kurtaracağını söylemişti”

İmza töreninde konuşan Göksel Özdemir, kulübün sıkıntılı bir süreçten geçtiğini belirterek “Aydınspor 1923 şimdiye kadar hep sıkıntılı süreçleri atlatmıştır. Bu sıkıntılı süreci atlatmak için biz bu göreve talip olduk. Bu inançla ve Aydınspor’da ilk defa görev alıyormuş gibi hep beraber bir enerji oluşturup, bu takımı korkulu süreçten çıkarmaya çalışacağız” demişti.

Mehmet Barlas
 

 

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