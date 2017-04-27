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TEOG 2. dönem sınavlarının ikinci oturumu başladı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında yapılacak ikinci dönem merkezi ortak sınavlarının ikinci oturumu başladı.

TEOG 2. dönem sınavlarının ikinci oturumu başladı

27 Nisan 2017 09:45

TEOG ikinci dönem merkezi ortak sınavlarının ikinci oturumu saat 09.00'da başladı. 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen sınavlara 1 milyon 185 bin 328 öğrenci katılıyor. Sınavlar, yurt içinde 970 merkezde 16 bin 257 okulda ve 94 bin 225 salonda, yurt dışında ise 15 merkezde ve 22 okulda düzenleniyor. Sınavlarda yurt içi ve yurt dışındaki merkezlerde oturumlar saat 09.00, 10.10 ve 11.20'de gerçekleşecek. Teneffüs araları ise 30 dakika olacak. Öğrenciler, bugünkü ilk oturumda Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Yabancı Dil derslerinden sınava girecek. Her ders için dört seçenekli çoktan seçmeli 20 soruluk testlerden sorumlu olunacak. Her bir ders için sınav süresi 40 dakika olacak.

Yabancı Dil sınavında; İngilizce testini 1 milyon 166 bin 750 öğrenci, Fransızca testini 391 öğrenci, Almanca testini 378 öğrenci, İtalyanca testini de 23 öğrenci cevaplayacak.
Öte yandan merkezi ortak sınavların soru ve cevapları ile çözüm videoları, bugün saat 14.00'ten itibaren "www.eba.gov.tr" adresinde yayımlanacak.

Pelin Üzek 

 

Etiketler: MEB, TEOG


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