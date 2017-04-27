TFF, açığa alınan kişileri federasyondan çıkardı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarında açığa alınan; temsilci, hakem ve gözlemcilerin Federasyonumuz ile ilişkileri kesilmiştir."