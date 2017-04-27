Diğer
Kategoriler

TFF, açığa alınan kişileri federasyondan çıkardı

Türkiye Futbol Federasyonu 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarında açığa alınan; temsilci, hakem ve gözlemcilerin federasyon ile ilişkisinin kesildiğini açıkladı.

TFF, açığa alınan kişileri federasyondan çıkardı

27 Nisan 2017 17:42

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarında açığa alınan; temsilci, hakem ve gözlemcilerin Federasyonumuz ile ilişkileri kesilmiştir."

Etiketler: açığa alma, TFF


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!