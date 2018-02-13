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Trabzonspor'dan Remy açıklaması

Trabzonspor Kulübü, devre arası transfer döneminde forvet oyuncusu Loic Remy’e 7 milyon 500 bin Euro'luk bir teklifte bulunulduğu yönünde yapılan haberlerin gerçek dışı olduğunu açıkladı.

Trabzonspordan Remy açıklaması

13 Şubat 2018 23:59

Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinde yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi, "Son günlerde gerek sosyal medyada gerekse bazı basın yayın organlarında Loic Remy isimli futbolcuya kulübümüzün 7 milyon 500 bin Euro'luk bir teklifte bulunduğuna dair gerçek dışı haberler yapılmış; bu haberlere bilgisayar başında kurgulanan sahte bir mail dayanak olarak gösterilmiştir. Doğruluğu araştırılmadan, tamamen sahte belgelerle bu haberleri yapanlar ve yayanlar hakkında kulübümüzün avukatları hukuki işlem başlatmıştır. Kulübümüzün avukatları ayrıca bundan sonraki süreçte hangi mecrada olursa olsun yalan, iftira, hakaret ve tehdit eylemlerine karşı da gerekli hukuki başvuruları titizlikle yapacak ve takipçisi olacaktır"denildi. 

Gökmen Şahin

 

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