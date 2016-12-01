Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2015 yılı 'Radyo ve Televizyon Kurum İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; geçici sonuçlara göre faal olan radyo ve televizyon kurumu sayısı bin 268 oldu. Bu yayın kurumlarının yüzde 73,7‘si karasal yayın yapan, yüzde 26,3’ü ise sadece uydu, kablolu veya internet üzerinden yayın yapan kurumlar oldu. Karasal yayın yapan kurumların yüzde 78,3’ü radyo yayıncılığı yaptı. Bu yayın kurumlarının yüzde 11,9’u televizyon yayıncılığı, yüzde 9,9'u radyo ve televizyon yayıncılığı yaptı. Karasal yayın yapan kurumların yüzde 80,6'sını yerel yayın kurumları oluşturdu. Karasal yayın yapan kurumların yüzde 11,7’sini bölgesel yayın yapan kurumlar, yüzde 7,7'sini ulusal yayın yapan kurumlar oluşturdu.

Toplam istihdamın yüzde 63,3'ünü ulusal yayın yapan kurumlar oluşturdu. Radyo ve televizyon kurumlarında 2015 yılında çalışanların yüzde 14,5'i yerel yayın yapan kurumlarda, yüzde 3,5'i bölgesel yayın yapan kurumlarda çalıştı. Sadece uydu, kablolu veya internet üzerinden yayın yapan kurumların toplam istihdamdaki payı ise yüzde 18,7 oldu. Programcılık ve yayıncılık faaliyetlerinde, toplam istihdamın yüzde 86,1'i televizyon programcılığı ve yayın faaliyetlerinde yer aldı.

Toplam katma değerin yüzde 90,2'sini ulusal yayın yapan kurumlar oluşturdu. Radyo ve televizyon kurumlarında toplam katma değerin yüzde 0,6'sı bölgesel, yüzde 2,4’ü yerel, yüzde 6,8’i ise uydu, kablolu veya internet üzerinden yayın yapan kurumlar tarafından oluşturuldu. Programcılık ve yayıncılık faaliyetlerinde, toplam katma değerin yüzde 92,0'si televizyon programcılığı ve yayın faaliyetlerinde oldu.

Karasal yayın yapan kurumların yayın süresi 8 milyon 168 bin 638 saat oldu. Toplam yayın saatinin yüzde 71,0'ini radyo yayıncılığı, yüzde 19,0’unu radyo ve televizyon yayıncılığı, yüzde 10,0'unu televizyon yayıncılığı oluşturdu.

Toplam yayın süresinin yüzde 97,5’inde yerli yapım programlar yayınlandı. Yerli yapım programların toplam yayınlanma süresinin yüzde 71,8'i radyoda, yüzde 9,5'i televizyonda gerçekleşti. Yabancı yapım programlarda ise yüzde 41,0'i radyoda, yüzde 28,7'si televizyonda gerçekleşti.