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Tunceli şehitleri memleketlerine uğurlandı

Tunceli’de çıkan çatışmada şehit olan iki uzman çavuş, Elazığ’da düzenlenen törenin ardından memleketleri Denizli ve Gaziantep’e uğurlandı.

Tunceli şehitleri memleketlerine uğurlandı

29 Kasım 2016 10:40

Dün, Tunceli’nin Çemişgezek ilçesi Aliboğazı mevkiinde başlatılan operasyonlarda, Jandarma Uzman Çavuş Yakup Özel (24) ve Burhan Acar (22) ağır yaralanmış kaldırıldıkları Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olmuştu. Şehit uzman çavuşlar Özel ve Acar için Elazığ Havalimanı’nda tören düzenlendi. Törene Tunceli Valisi Osman Kaymak, Elazığ Vali Vekili Mehmet Fevzi Dönmez, Garnizon Komutanı Korgeneral Yılmaz Uyar, Tunceli Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Salih Karataş, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, diğer protokol üyeleri, şehitlerin silah arkadaşları ile birlikte askeri ve emniyet personeli katıldı. Saygı duruşu ile başlayan törende, şehitlerin öz geçmişleri okundu.

Törende konuşan Tunceli Valisi Osman Kaymak, "28 Kasım 2016 günü saat 10.10’da ilimiz Hozat ile Çemişgezek Aliboğazı deresi bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetleri esnasında jandarma güçlerimiz ve terör örgütü mensubu arasında çıkan çatışmada aziz vatanımız uğruna şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Yakup Özel’i ve Burhan Acar’ı son yolculuğuna uğurlama üzere toplandık. Milletimizin birlik beraberliğine, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne göz diken ve hain emeller peşinde koşan vatan hainleri bilsinler ki bizler var olduğumuz müddetçe sinsi plan ve emellerine asla ulaşamayacaklardır" dedi.

"100’ÜN ÜZERİNDE TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ"

Tunceli’de sürdürülen terörle mücadelede 100’ün üzerinde terörist etkisiz hale getirildiğini belirten Vali Kaymak, "Mücadelemiz yaz kış demeden sürecektir. Uzun yıllar girilmeyen Aliboğaz’ına da kahraman askerlerimiz girmiş ve 8 teröristi etkisi hale getirmiştir. Buradan dağlardaki teröriste sesleniyorum. Gelin Türk adaletine teslim olun. Yoksa bu dağlarda pisi pisine öleceksiniz. İster PKK, DEAŞ ve FETÖ nereden gelirse gelsin necip milletimiz vatan uğruna canını hiçe sayarak karşılığını her zaman verecektir" diye konuştu.

Dua edilmesinin ardından askerler tarafından omuzlara alınan şehitlerin naaşları uçağa götürüldü. Türk Yıldızları’na ait uçakla şehitlerden Özel’in naaşı Gaziantep’e, Acar’ın naaşı ise Denizli’ye gönderildi.

Etiketler: Tunceli şehitleri


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