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Tur Assist ve Wowwo’dan ikinci elde iş birliği

Banka kredisi ve kefile ihtiyaç duyulmadan güvenilir ikinci el araç sahibi olma çözümleri sunan Wowwo ile Tur Assist arasında önemli bir iş birliği gerçekleştirildi. Buna göre, Wowwo’dan araç satın alan sürücüler Tur Assist’in Warranty Pratik hizmetiyle 1 yıl veya 25 bin kilometre boyunca araçlarını garantili olarak kullanabilecek.

Tur Assist ve Wowwodan ikinci elde iş birliği

22 Haziran 2018 11:52

Farklı alanlarda toplam 6 binin üzerinde birimi ile tüketicilere hizmet veren Tur Assist, banka kredisi ve kefile ihtiyaç duyulmadan güvenilir ikinci el araç sahibi olma çözümleri sunan Wowwo ile önemli bir iş birliğine imza attı. Yapılan iş birliği kapsamında Wowwo, anlaşmalı oto eksperler aracılığıyla ekspertiz işlemi yapılan otomobiller için 1 yıl veya 25 bin kilometre boyunca Tur Assist’in ikinci elde garanti hizmeti Warranty Pratik’i ücretsiz olarak sunacak. Ayrıcalıklı ikinci el otomobil garantisiyle güvenli bir şekilde yola çıkacak olan sürücüler ayrıca, Tur Assist çağrı merkezi üzerinden 7 gün 24 saat yol yardım hizmetlerinden de ücretsiz olarak faydalanabilecekler. 

Yeşil Holding’in iştiraki olan Wowwo ile gerçekleştirilen iş birliğini değerlendiren Tur Assist Genel Müdürü Cemal Fenercioğlu, Warranty Pratik hizmeti kapsamında motor ve şanzıman gibi birçok değerli parçanın mekanik ve elektrik kaynaklı arıza risklerine karşı garanti altına alındığını belirtti.

Fenercioğlu, "Öte yandan kapsamlı yol yardım hizmeti, ikame araç ve konaklama hizmeti gibi birçok ayrıcalıklı seçenek de Wowwo müşterilerini bekliyor. Sunduğu ödeme çözümleriyle otomobil pazarına yeni bir soluk getiren Wowwo ile olan iş birliğimizin iki marka için de hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde açıklamada bulundu.  

 

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