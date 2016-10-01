Gaziantep, Güneydoğu ve Türkiye’nin turizm alanındaki sorunlarının konuşulduğu 6’ncı TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanları Toplantısı Gaziantep’te yapıldı. Türkiye’nin birçok bölgesinden TÜRSAB üyesinin katılım sağladığı toplantıda turizm alanında yaşanan sorunlar dile getirildi. Toplantıya, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, TÜRSAB Genel Başkanı Başaran Ulusoy, Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Başkanvekili Ali Bayram Sarıca, Gaziantep Ticaret Odası Meclis Başkanı Settar Konukoğlu ve TÜRSAB üyeleri katıldı.

“Algıları yıkmaya çalışıyoruz”

Gaziantep’in turizm potansiyeli açısından hak ettiği noktada olmadığını belirten TÜRSAB Genel Başkanı Başaran Ulusoy, “Bu kent hak ettiği yerde değil. İnsan sevgisiyle dolu olan tarihi kültürün bolluklarını yaşayan bu kente bizim ihtiyacımız var” dedi. Turizmde algıları yıkmaya çalıştıklarını ifade eden Başaran Ulusoy, “Bize ait olduğunu hala bilmeyenler var. Hala ülkemizi karıştırmak isteyenler var. 2 yıl önce en üst noktadasınız fakat 2 yıl sonra sizi aşağı çekmek isteyenler var. Algı yıkmaya çalışıyoruz. Sayın Bakanımız ile birlikte sektör olarak Madrid’e gittik bu bunu anlattık. Ülkemizde gazetecilerin tutuklu olduğunu soruyorlar. Sizde 20 sene önce hapishaneler doluydu. Üzerimizde oynanan oyunlara karşı bu algı operasyonlarında bize çok görev düşüyor. Seyahat acentelerine, tanıtıma ve pazarlamaya büyük görevler düşüyor. Biz dış güçlerin kafasındaki yanlışlar temizlenene kadar bıkmayacağız. Evet bir hadise oldu fakat bu hadiseyi 79 milyon vatandaş örnek bir şekilde önlemiştir. 15 Temmuz bir demokrasi destanıdır. Bunu anlatmaya çalışıyoruz. En zor olan şey haklı olduğun meseleyi anlatmaktır. En önemlisi ise bizim uluslararası seyahat özgürlüğünü engelleyen teröre karşı içeride birlik olmalıyız ki dış güçler bizi etkilemesin” şeklinde konuştu.

“Gaziantep’in reklama değil, şefkate ihtiyacı var”

Gaziantep’in turizm açısından en önemli kentlerden biri olduğuna dikkat çeken Başaran Ulusoy, “Bugün en önemli kentlerden birisi de Gaziantep’tir. Tekstiliyle, tarihiyle, yiyeceğiyle, insan sevgisiyle bu kentin gideceği çok daha iyi yer var. Gaziantep’in reklama ihtiyacı yok, şefkate ihtiyacı var. Unutulmuşluğunu değil, ulusal arenada bölge aktörlüğünde uluslararası arenada da yerini almak istiyor. Bu kentin geleceğini parlak görüyorum” ifadelerini kullandı.

Fatma Şahin’den Amerikan Büyükelçisi’ne güvenlik sorusu

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yaklaşık on gün önce Amerikan Büyükelçiliği’nin vatandaşlarına Gaziantep’teki alışveriş veriş merkezlerine ve kalabalık alanlara gitmemeleri çağrısı yapması üzerine kentte düzenlenmesi planlanan çok sayıda etkinliği iptal etmek zorunda kaldıklarını söyledi. Büyükelçi’nin ABD vatandaşlarına yönelik yaptığı çağrıya kendisinin neden uymadığını sorduğunu belirten Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, “10 gün önce festivallerimizi, zor durumda olan 300’e yakın vatandaşımızın toplu nikah törenimizi iptal etmek zorunda kaldık. Fakat aynı gün Amerika’da patlama oldu. Bunu nereye koyacağız? Amerikan Büyükelçisi Gaziantep’e gelmeden önce kendi vatandaşı için çağrı yapıyor. Daha sonra kendisi geliyor. Sayın Büyükelçi’ye sordum. Burası güvenli değilse sizin ne işiniz var? Eğer burası güvenliyse neden bu tür açıklamalar yaparak bölgede olumsuz hava oluşturuyorsunuz? Zaten nakış nakış işliyoruz büyük bir mücadele var, büyük bir gayret var. Hiçbir şey bu bölgede kendiliğinden olmuyor. Bu tür yerli yersiz yapılan açıklamalarla terörizmin ekmeğine yağ sürüyor. Terörle mücadele dünyanın mücadelesi. Bugün Amerika’nın ve Avrupa Birliği’nin yaptığı mücadele bu değil midir? Brüksel’de, Newyork’ta olduğu zaman topyekün bu benim ülkeme, şehrime nasıl bir zarar verir diye düşünülüyor. Bu bakış açısına gelmemiz gerekiyor. Bunun turizm sektörü açısından ne kadar önemli olduğunu görüyoruz. Böyle büyük bir sermayeyi eğer anlatamıyorsak bu bizim eksikliğimizdir. Hayatı durdurmaya çalışan bir anlayışa karşı daha çok çalışarak, daha iyi iş yapmaktan başka çaremiz yoktur” dedi.

“Hep birlikte kardeş olacağız”

Fatma Şahin, ‘Kapıştır barıştırma, böl parçala, lider ol’ anlayışının hala devam ettiğine dikkat çekerek, “Aristo’nun söylediği kapıştır barıştırma, böl parçala lider ol anlayışı hala günümüzün en önemli liderlik anlayışıdır. Buna karşı Türk, Kürt, Alevi, Sünni hep birlikte kardeş olacağız. Herkesin hakkını koruyan bir dünya inşa etmek bu kadar mı zor? O yüzden yapacak çok işimiz var. Birbirimize çok sağlam sahip çıkmalıyız. Artık yetişmiş var. İşte o yüzden 15 Temmuz’da merhum Adnan Menderes’e yaptıklarını yapamadılar. Burası Mısır değil, Suriye değil, burasım Türkiye Cumhuriyeti ekmeğini bölüşür ama hayatta vatanını bölüşmez. Büyümemiz lazım. O yüzden sanayi çok önemli hızlı bir şekilde orta gelir tuzağından çıkmamız gerekiyor. Büyümenin ve kalkınmanın hedefi olmamız gerekiyor” diye konuştu. Şahin, konuşmaların ardından Gaziantep’in sahip olduğu yer altı ve yer üstü kültür varlıklarıyla ilgili yürütülen çalışmaları anlatan bir de sunum gerçekleştirdi.

TÜRSAB üyelerinin sık sık alkışlarla konuşmasını kestiği Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Gaziantep’in sahip olduğu kültürel varlıkların uluslararası arenalarda tanıtımı için belediye olarak üstlerine düşenleri yaptıklarını da sözlerine ekledi.