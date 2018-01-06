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Uçağa yetişmeye çalışan pilot aracıyla takla attı

Uçağa yetişmeye çalışan pilot, bariyerlere ve yol kenarında bulunan bir yayaya çarparak takla attı. Kazada iki kişi yaralandı.

Uçağa yetişmeye çalışan pilot aracıyla takla attı

06 Ocak 2018 10:27
Uçağa yetişmeye çalışan pilot aracıyla takla attı - Tıkla İzle

İddiaya göre, uçağa yetişmek isteyen pilot, İstanbul Basın Ekspres Yolu'nda seyir halindeyken sol tarafından başka bir aracın aniden şerit değiştirmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere vurdu ve ardından yol kenarında bulunan bir yayaya çarparak takla attı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri aracın çarptığı vatandaşa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı vatandaş daha sonra ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Kaza sonrası kamyonetin yola devrilmesi sonucu Basın Ekspres Yolu'nda uzun araç kuyrukları meydana geldi. Polis ekipleri, yolu açabilmek için kaza yerine yakın bir inşaat şantiyesindeki kepçeden yardım istedi. Olay yerine gelen kepçe yardımıyla kamyonet düzeltilerek yol kenarına alındı. Kazada hafif yaralanan ve uzun süre kazanın şokunu atlatamayan pilot hastaneye gitmeyi kabul etmeyince ambulansta ayakta tedavi edildi. 

Volkan Kayalar

Etiketler: kaza, Pilot

 

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