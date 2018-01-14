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Ümmiye teyze ile Ayşe teyze buluştu

Ronaldo ile oynadığı reklam sonrası bir anda Türkiye gündemine oturan Mersin’in Aslanköylü tiyatrocu Ümmiye Koçak ile bir reklam filminde "Yiyin gari" diyerek yıldız olan İzmir Birgili Ayşe Elmacı, Ödemiş’te bir araya gelip kadınlara "Yapabilirsiniz" mesajı verdi.

Ümmiye teyze ile Ayşe teyze buluştu

14 Ocak 2018 11:07

Mersin’in Arslanköy beldesinde köylü kadınlarla kurduğu tiyatroyla dünyaya sesini duyuran ve yönettiği ‘Yün Bebek’ filmiyle New York Avrasya Film Festivalinde büyük ödüle layık görülen Ümmiye Koçak, Ödemiş’te katıldığı bir programda, bir reklam filminde "Yiyin gari" diyerek ünlenen Birgili Ayşe Elmacı ile bir araya geldi.

Ödemiş Tiracet Odası bünyesinde oluşturulan kadın girişimciler komisyonunun organizasyonu ile Ödemiş’te bir araya gelen Ümmiye ve Ayşe teyze, izleyicilere nasıl ünlü olduklarını anlatırken, kadınlara "İsterseniz siz de başarabilirsiniz" mesajı verdi. Aslanköylü kadınların köyden kente göçün getirdiği sıkıntıları ele aldıkları oyunun ardından sahneye çıkan Mersinli Ümmiye Koçak, hayat hikayesini anlattıktan sonra protokol sırasında oturan Birgili Ayşe teyze olarak ünlenen Ayşe Elmacı’yı sahneye davet etti. Ümmiye Koçak, Ayşe Elmacı’ya sarılırken “Seni görmekten ve bir arada olmaktan dolayı çok mutluyum” dedi. Seferihisar ve çevresinde faaliyet yürüten kadın kooperatifi üyeleri ile kadın tiyatrosu oyuncularının da katıldığı etkinlikte, Ödemiş Ticaret Odası başkanı Rıfat Eriş ve Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ümmiye Koçak ve diğer oyunculara armağanlar sundu. Ümmiye Koçak, etkinliğin sonunda izleyicilerden gelen soruları yanıtladı. Koçak, kadın tiyatrosunu kurabilmek ve topluma bu yolla mesaj verebilmek için çok mücadele ettiğini söyledi.

 

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