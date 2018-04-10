Ünal Karaman: 'Karabükspor'u tekrar Süper Lig'e çıkarmak için çalışacağız'

Ligde son sırada yer alan ve ligde kalma umutlarını matematiksel olarak yitiren Kardemir Karabükspor, hafta sonu deplasmanda konuk olacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde start verdi. Çamlık sahasında yapılan idmanda gazetecilere açıklamalarda bulunan teknik direktör Ünal Karaman, devre arası yapılan hazırlıklarla beraber takım kendine önümüzdeki yılın hazırlığını koymuş olduğunu söyledi.

"Karabükspor'u tekrar Süper Lig'e çıkarmak için çalışacağız"

Deneyimli teknik direktör, gelecek sene Kardemir Karabükspor'u Süper Lig'e tekrar çıkartmak için çalışacaklarını dile getirerek, "Geldiğimiz andan itibaren yerlerde sürünmeme açısından nasıl bir mücadele edebiliriz, en azından teslim olmadan kendimizi nasıl geliştirebilirizin mücadelesini veriyoruz. Arkadaşlarımıza net bir şekilde bunu ifade ediyoruz. Önümüzdeki yıl, karakteri, duruşu ve yeteneği ile bizi hangi arkadaşlarımız taşıyacak o arkadaşlarımızla senenin hazırlığını yapacağız. Karabükspor’u önümüzdeki yıllar içerisinde hak ettiği noktaya tekrar süper lige çıkartmanın çalışmalarını yapacağız. Kasımpaşa zor bir takım. Son iki deplasmanını kazanmış bir takım. Bu ligde oynanacak en zor müsabakalardan bir tanesi. Yeni bir kadro düşünecek olmamıza rağmen asla teslim olmadan iyi mücadele ederek iyi oyunla camiamızı en iyi şekilde temsil edecek mücadeleyle Karabük’e dönmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

"Ligde bulunduğumuz durum iç açıcı değil"

Ligde bulundukları durum itibari ile zor durumda olduklarını da kaydeden Ünal Karaman, "Bunu camia olarak kabullenmiş pozisyondayız ama insanın bu zorluk içinde olduğu zaman bir teslimiyetçiliği değil mücadelesi gerekli. Oyuncularımıza onu söylüyoruz. Ligde bulunduğumuz durum iç açıcı değil. Bazı gerçekler var bu gerçeklerden de kaçmamız söz konusu değil. Bu teslim olacağız anlamına mı geliyor. Eğer teslim olacaksak bu işi yapmamızın manası yok. Ne oyuncularımız ne biz yapalım. O zaman bu camianın bize ve bu futbolcular umut bağlamasına da gerek yok. Biz yakışan mücadeleyi vereceğiz. Hem Sivas hem de Antalya maçında gösterilen mücadele ve duruş mağlup olan bir takımın hocası olarak futbolcularımıza teşekkür ettim. Bizim beklediğimiz bu. O duruşu göstersinler ve sergilesinler ebetteki biz eksik yönlerimizi ve karakteri görürüz. Geleceğe bizleri taşıyacak olanları görürüz. Onlarla beraber önümüzü daha net görme şansımız olur. Bu iki maç iyi mesaj verdi. Şimdi kullanamadığımız oyuncuların Kasımpaşa maçında bize iyi mesajlar vermesini bekliyoruz. Bundan sonraki maçlarda harman yapıp sahada onurlu bir duruşla mücadele ederek, lig sonuna kadar gitmek istiyoruz. Önümüzdeki sene Allah kerim" ifadelerini kullandı.

"TFF 1. Lig bu ligden daha bir lig olarak karşımıza çıkacak"

'Keşke bir değil birçok forvetim olsa dedim' diyen Karaman, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Sonuçta bu alternatifi yarışı bir forvet üzerinden değil rekabeti kaliteli birkaç tane oyuncu üzerinden yürütsek daha çok memnun olurdum. Arkadaşlarımız bunlar, gayretlerini gösteriyorlar. Niyet olarak hiçbir arkadaşımı geri planda görmüyorum. Yetenek ve yeterlilik işi çok farklı bir şey. Süper Lig çok zor bir iş ve şakaya alınır tarafı yok. TFF 1. Lig bu ligden daha bir lig olarak karşımıza çıkacak. Hem mücadele edeceksiniz hem de yeteneğinizi en üst seviyede kullanma gayreti içerisinde olacaksınız. Onun için tedbirimizi o biçimde düşüneceğiz. Her bölge içinde yetenekli oyuncularımın olması iki tane çok kaliteli 11’i çıkartabilecek alternatifli kadronun olması hem bizi hem de oyuncuları tatlı bir rekabete iter. O da arzu edilen başarıyı inşallah getirir. Umut ediyorum önümüzdeki yıl böyle bir kadro oluşturup, yetenekli oyuncuları saha içinde mücadele edip arzulayarak sahaya sürmeye çalışacağız. İnşallah gereğini de yağacağız."

Yasin Erdem