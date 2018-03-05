Üniversite öğrencileri engelsiz yaşam için işaret dili öğreniyor

Eğitimdeki engelleri kaldırmak amacıyla ‘Engelsiz Hizmet’ projesini başlattıklarını ifade eden Nişantaşı Üniversitesi Proje Ofisi Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Zeynep Birsu Çinçin, öğrencilerin yanı sıra okul çalışanlarının ve akademisyenlerin de içinde bulunduğu 50 kişiye işaret dili eğitimi verildiğini kaydetti. İşitme engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan projede 120 saatlik eğitimin ardından başarılı olan kursiyerlere ‘işaret dili sertifikası’ verileceği de belirtildi.

“Eğitimdeki engelleri kaldırmayı amaçlıyoruz”

Böylesi bir projeyi okullarında uygulama fırsatı buldukları için Şişli Kaymakamlığı’na teşekkür eden Yrd. Doç. Dr. Zeynep Birsu Çinçin, “Üniversitemizin sosyal hizmet temalarından biri de engelsiz hizmettir” diyerek, “Eğitimdeki engelleri kardırmak adına böyle bir çalışma yapmayı uygun bulduk. Bizimle ortaklaşa çalıştıkları için Şişli Kaymakamlığı’na teşekkür ediyoruz. Ortaklaşa ‘Engelsiz Hizmet’ adı verdiğimiz proje kapsamında işitme engelli vatandaşlarımıza yönelik hizmet verebilmek adına işaret dili öğretmekteyiz. Haftada iki gün kısa eğitimler ve iki günde uzun eğitimlerimiz var. Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere toplamda iki grubumuz var. Akademisyen ve öğrencilerimizin içinde bulunduğu yaklaşık 50 kişiye işaret dili öğretmeye çalışıyoruz. Amacımız eğitimdeki engelleri ortadan kaldırmak ve toplumdaki işitme engelli vatandaşları hem daha iyi anlayabilmek hem de onların daha rahat yaşayabilmesini sağlamaktır” şeklinde konuştu.

“Programa yoğun bir ilgi var”

Programa yoğun bir ilgi olduğunu da kaydeden Yrd. Doç. Dr. Zeynep Birsu Çinçin, kendi okullarında da 13 işitme engelli öğrencileri olduğunu belirterek, “Üniversite genelinde bunu yaygınlaştırmak için bu sertifika programına başvurduk. 120 saatlik bir eğitim süresi olan programımıza yoğun bir ilgi var. Eğitimin sonunda sertifika verilerek işaret dili öğrenen öğrenci ve akademisyenlerimizin okul dışındaki işitme engelli vatandaşlara ulaşmalarını istiyoruz. Öğrencilerimiz kendi ders saatlerine göre, akademisyenlerimiz ve personellerimiz ise kendilerine uygun saatlerde bu eğitimi alıyor” dedi.

“Türkiye genelinde işaret dili ağı kurmayı hedefliyoruz”

Engelsiz hizmet projesinin koordinatörlüğünü yapan Şişli Kaymakamlığı AB ve Proje Geliştirme Genel Koordinatörü Fatih Okumuş, Türkiye genelinde işaret dili ağı kurmayı hedeflediklerini belirterek, “Projemiz başlayalı yaklaşık iki sene oldu. Geçen seneki projemizi daha çok kamu ve belediye çalışanlarına yönelik yapmıştık. Toplamda 32 kamu ve belediye çalışanlarına işaret dilini öğrettik. Kamu ve belediye dışında özel sektöre de yayılma gereğini hissettik. Bu bağlamda bu yıl Nişantaşı Üniversitesi’yle ortalık yaptık. Diğer kurumlar ile birlikte şu an dört ayrı gruba eğitim veriyoruz. Bu dört ayrı grupta toplamda 170 kişiye bu eğitimi veriyoruz. Amacımız işaret dili bilen personellerin nerelerde çalıştıklarını gösteren bir ağ kurmaktır. Yani cep telefonu uygulamasından bile takip edilebilecek ve her hangi bir ile gidildiğinde işaret dili bilen çalışanların nerelerde çalıştığını gösteren bir ağ kurmayı hedefliyoruz. Projemiz çok yeni olduğu için şuan işin uygulama kısmına daha geçmedik. Öncelikle kurs eğitimlerinin tamamlanmasını bekliyoruz. Türkiye’de 3 buçuk milyon işitme engelli yaşıyor. Bizler bu 3 buçuk milyon işitme engelliye yardımcı olmak için çaba gösteriyoruz. Şuan için projemiz çalışmalarımızı İstanbul içinde yürütüyoruz. Ancak Ordu ve Mersin illerinde bu alandaki görüşmelerimiz devam ediyor. Oralarda da eğitim vermeyi amaçlıyoruz” dedi.

Projenin gönüllük esasına dayalı ve ücretsiz olduğunu ifade eden Fatih Okumuş, ” Projemiz küçük bütçelerle yürütülen bir projedir, Çok kısıtlı imkânlarla ilerleyebildiğimiz bir proje. Dolayısıyla projemizi gönüllük esasına dayalı ve tamamen ücretsiz olarak yürütüyoruz. Gönüllülerle yaptığımız eğitimlerde özel sektör içerisinde mağazalarla da çalışmalar yürütüyoruz. Eğitim verdiğimiz mağazaların kapısına ‘Bu iş yerinde işaret dili bilen personel çalışıyor’ diye etiket yapıştırıyoruz. Bunun yanı sıra verilen eğitimlerde çok güzel dönüşler alıyoruz. Mesela bir kamu dairesinde çalışan bir personelin bir işitme engelli vatandaşa yardımcı olduğunu bizzat gördük. Eğitim verdiğimiz kurumlara özel ziyaretler de yapıyoruz. Ara sıra bulunduğumuz bu ziyaretlerde eğitim almış personellerin hala o kurumda çalışıp çalışmadığı ve hala işaret dilini biliyor mu diye takibinde bulunuyoruz. Ayrıca eğitimlerin kalıcı olmasın için eğitim alan kursiyerlerimize sonrasında eğitim talep ettikleri sürece her türlü desteği de veriyoruz” diyerek sözlerini sonlandırdı.



