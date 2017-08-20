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Ünlü komedyen Jerry Lewis hayatını kaybetti

ABD’li ünlü komedyen Jerry Lewis, Las Vegas’taki evinde 91 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü komedyen Jerry Lewis hayatını kaybetti

20 Ağustos 2017 21:16

1950’li yıllarda Dean Martin ile kurduğu ekiple slapstick komedi filmler çekmeye başlayan, "The Bellboy" ve "The Nutty Professor" filmleriyle ünlenen komedi oyuncusu Jeryy Lewis, Las Vegas’taki evinde 91 yaşında hayatını kaybetti. Jerry Lewis’in uzun zamandır müsküler distrofi hastası olduğu biliniyor.

JERRY LEWIS KİMDİR?

Komedyen, şarkıcı, film yapımcısı, film yönetmeni, senarist olan Amerikalı aktör Jerry Lewis 16 Mart 1926'da doğdu. Lewis, film, televizyon, sahne ve radyoda yaptığı espirilerle tanınıyordu.

OYNADIĞI FİLMLERDEN BAZILARI

1963 - Aşk Hocası

1961 - Kızların Sevgilisi

1960 - Garsonun Marifetleri

1958 - Dört Bebekli Gelin

1950 - İki Kafadar Orduda


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