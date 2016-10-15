Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Dereli ilçesinden İstanbul’a yüklü miktarda uyuşturucu maddenin gideceği ihbarı üzerine harekete geçti. İlçe girişinde tespit edilen araç durdurularak içerisinde bulunan S.A ve A.A gözaltına alındı. Yapılan aramada A.A isimli şahsın üzerinden bir adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait bir adet şarjör, şarjör içerisinde basılı vaziyette 9 adet 9 mm çapında fişek elde edildi. Aracın kasa kısmında bulunan bir adet beyaz renkli çuval içerisinde 8 adet siyah renkli poşetlerde daralı ağırlığı 13 kilo 250 gram ‘kubar esrar’ maddesi elde geçirildi. Uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 100 bin TL olduğu belirtildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.