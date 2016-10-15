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Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

Giresun’da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir araçta piyasa değeri 100 bin TL olan 13 kilogram kubar esrar ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

15 Ekim 2016 19:33

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Dereli ilçesinden İstanbul’a yüklü miktarda uyuşturucu maddenin gideceği ihbarı üzerine harekete geçti. İlçe girişinde tespit edilen araç durdurularak içerisinde bulunan S.A ve A.A gözaltına alındı. Yapılan aramada A.A isimli şahsın üzerinden bir adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ile bu tabancaya ait bir adet şarjör, şarjör içerisinde basılı vaziyette 9 adet 9 mm çapında fişek elde edildi. Aracın kasa kısmında bulunan bir adet beyaz renkli çuval içerisinde 8 adet siyah renkli poşetlerde daralı ağırlığı 13 kilo 250 gram ‘kubar esrar’ maddesi elde geçirildi. Uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 100 bin TL olduğu belirtildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Etiketler: uyuşturucu


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