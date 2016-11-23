Van Cumhuriyet Başsavcılığı, dokunulmazlığı kaldırılan HDP Milletvekili Öztürk hakkında 1 Eylül 2015'te Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist Sıdıka Yıldız'ın cenazesine katılarak tabutunu taşıması, 28 Kasım 2015'te Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesinin ardından gerçekleştirilen eylem ve Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesine tepki amaçlı 15 Şubat'ta düzenlenen gösteride sarf ettiği sözler, 21 Şubat'ta Ankara'da 29 kişinin şehit olduğu bombalı saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı terörist Sömer'in taziyesine katılmasıyla ilgili başlattığı soruşturmaları tamamladı. Van 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede Öztürk'ün, "terör örgütü propagandası yapmak", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek ve bunların hareketlerine katılma", "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 18 yıldan 48 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamede, Öztürk'ün Tunceli'de güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen Sıdıka Yıldız'ın Başkale ilçesinde defni sırasında tabutunu taşıdığına işaret edilerek, tabutun üzerinde PKK'yı simgeleyen bez parçasının bulunduğu ve yürüyüşe katılanlardan bazılarının Öcalan'ın posterini taşıdığı da kaydedildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, bir süre önce Öztürk'ün dokunulmazlığının kaldırıldığı eylemleriyle ilgili "terör örgütü PKK üyesi olmak", "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından yürüttüğü ayrı bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına karar vermişti. Başsavcılıkça, yurt dışına çıktığı belirlenen Öztürk hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmıştı.