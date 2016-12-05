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Varlık barışı için tanıtım atağı

Varlık barışı düzenlemesi konusunda hükümet yeni adımlar atmaya hazırlanıyor.

Varlık barışı için tanıtım atağı

05 Aralık 2016 13:21

AK Parti’nin ekonomi kurmaylarından edinilen bilgilere göre, vergi ve sigorta prim borçlarının yeniden yapılandırılmasına yönelik yasaya gösterilen ilgi, varlık barışına gösterilmedi. Bunun ana nedeni ise, düzenlemenin yeterince tanıtılmamış olmasından kaynaklandı. Yasanın çıktığı günden bu yana 350-400 milyon dolarlık bir başvuru oldu. Bu rakamın beklentilerin çok altında olduğunu belirten ekonomi kurmayları, tanıtım için büyük bir kampanya yapılacağını dile getirdi. Yurtdışındaki varlıklarını getirenlere vergi incelemesi dahil, hiçbir soruşturma ve kovuşturma yapılmayacağının yeterince anlatılamadığını kaydeden AK Parti’nin ekonomi kurmayları, 31 Aralık 2016 tarihinde dolacak başvuru süresinin uzatılmasının da gündeme olduğunu söyledi. 

Yücel Kayaoğu - Türkiye gazetesi


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