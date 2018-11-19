Wee Baby'den Ar-Ge'ye 14 milyon TL yatırım

Biberon ve emzikte Türkiye'de önde gelen yerli üreticisi Wee Baby, yatırımlarını hız sürdürüyor. Sakarya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yıllık 50 milyon adetlik üretim kapasiteli tesisinde teknolojik alt yapısını güçlendirmek için 14 milyon TL'lik yatırım yapan Wee Baby, 2018 yılını yüzde 20 oranında bir büyümeyle tamamlamayı hedefliyor.

“Anne bebek sektörü büyümeye devam ediyor”

Anne bebek sektörünün büyümeye devam ettiğini ifade eden Wee Baby Genel Müdürü Burak Özbaşoğlu, “Türkiye'de her yıl 1,3 milyon bebek dünyaya geliyor. Nüfusun yaklaşık 4 milyonunun 0-3 yaş grubunda yer aldığını göz önüne bulundurduğumuzda sektörün önemli bir potansiyel taşıdığını söyleyebiliriz. İçinde bulunduğumuz ekonomik koşullara rağmen ülkemizin ekonomisine güvenimiz tam ve üretimimize ara vermeden devam ediyoruz. Değişen sağlık standartları, yükselen kalite esasları ve bilinçli tüketici gibi parametreleri göz önüne alarak ürünlerimizi çeşitlendiriyor ve annelerin beklentilerini karşılıyoruz. Hemen hemen tüm sektörler için zorlu bir yıl olmasına rağmen, 2018 yılını yüzde 20 büyüme ve 120 milyon TL'lik ciro ile kapatmayı öngörüyoruz. Tahminler 2019 yılının kolay bir yıl olmayacağı söylüyor, bizler de planlamalarımızı ve fizibilite çalışmalarımızı aynı oranda büyümeyi sürdürme üzerine kurguladık. 2019 yılında yüzde 20 büyüme ile 145 milyon TL'lik ciro hedefliyoruz” dedi.

“Yılın ikinci yarısından itibaren Ar-Ge'ye odaklandık”

Anneler ve bebeklerinin ihtiyaç duyabileceği her ürünü hızlı ve etkin bir şekilde Ar-Ge süreçlerine dahil ederek pazara sunduklarını belirten Özbaşoğlu; “Özellikle yılın ikinci yarısından itibaren Ar-Ge çalışmalarımıza ağırlık verdik. Türkiye'de biberon ve emzik kategorisinde üretim kalite ve hijyenini dünya çapında önemli bir denetim kabul edilen BRC HCP Sertifikası ile tescilleyen tek firma olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Wee Baby, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesi, Sedex, TSE, SGS'nin yanı sıra kategorisinde tek BRC HPC sertifikasını A Grade (DQS) almaya hak kazanan üretim tesisine sahip. Bu kalite sertifikaları ile birlikte Türkiye ve Ortadoğu bölgesinde en büyük anne bebek ürünleri üreticisiyiz. Uluslararası kalite standarttaki ürünlerimizi ailelere ulaşılabilir kılmak en önemli amacımız. Bu doğrultuda inovatif atılımlarımız tüm hızıyla sürecek” dedi.