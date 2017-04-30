Willi Brinkmann Kupası Hornets Le Cannet’in

27 Nisanda başlayan Willi Brinkmann Kupası 30 Nisan'da oynanan final ve üçüncülük maçlarıyla sona erdi. Üçüncülük maçında Yalova Ortopedikler Spor Kulübü, İspanyol rakibi ADM Econy Gran Canaria 72-68 yenerek kupa kazanmayı başardı. Final maçında ise Hornets Le Cannet ile Fundacion Grupo Norte takımları karşılaşırken, kazanan taraf 81-75’lik skorla Fransız ekibi oldu.

Maçların ardından yapılan kupa töreninde şampiyonluğu elde eden Hornets Le Cannet’te kupasını Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu (IWBF) Avrupa Yönetim Kurulu Üyesi Münir Gökmen verdi. Avrupa üçüncüsü olan YOSK da kupa ve madalyalarını Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) İdari Asbaşkanı İrfan Çelik ile Yalova Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan’ın elinden aldı.

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