Düziçi ilçesine bağlı Yeni Farsak köyü Hodu Yaylası’nda oturan Lale ve Mustafa İdil çifti, 16 günlük bebekleri Bekir İdil’in rahatsızlanması üzerine 112 Acil Servis’i arayarak yardım istedi. Olay yerine gitmek üzere yola çıkan 112 ekibi kar nedeniyle ulaşımda güçlük çekti. Ambulans şoförü İbrahim Börklü, Acil Tıp Teknisyenleri Hasan Rıza Akol ve Ali Akay, jandarma ve vatandaşların da yardımıyla yaklaşık 11 saat sonra yaylaya ulaştı. Solunum sıkıntısı çeken bebek, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Düziçi Devlet Hastanesine götürüldü. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Kasım Karadağ/İHA)