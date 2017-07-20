YDÜ bilimsel araştırmalar ile kendi sıralamalarını belirledi

Her yıl Ocak ve Temmuz ayında güncellenen ve dünya çapında 12 binden fazla üniversitenin değerlendirildiği sıralamada Yakın Doğu Üniversitesi KKTC Üniversiteleri arasındaki birinciliğini devam ettirirken Türkiye genelinde yayınları atıflanan 13. Üniversite oldu ve dünya üniversiteleri listesinde 1099. sırada yer aldı. Yapılan değerlendirmede Türkiye’deki üniversiteler arasında 13. sıraya yerleşen Yakın Doğu Üniversitesi, Türkiye Yüksek Öğrenim Kurumuna bağlı özel üniversiteler sıralamasında Koç, Bilkent ve Sabancı Üniversitelerinin ardından 4’üncü sırada yer aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, sıralamanın sadece enstitü profillerinin seçilmesi ve aynı kurumdaki yayınların isminin başka yayınlarda ne kadar geçtiğinin Google Scholar Citations (Google Biliminsanları Atıfları) üzerinden belirlenmesi üzerinden yapıldığı belirtildi. Yapılan açıklamada webometrics verilerine dayalı yapılan değerlendirmeye göre Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde yapılan araştırmalar ve yayınlara yapılan atıflardaki artış üniversitenin bu önemli başarısında önemli bir rol oynadığı vurgulandı.

Yakın Doğu Üniversitesi KKTC’de Birinci Sırada

Gerek bilimsel, gerekse toplumsal fayda üretimine dönük çalışmalarıyla ülke bilimine yön verirken dünya bilimine de önemli katkılar sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi, Webometrics verilerine dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucunda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden 2 üniversitenin yer aldığı ilk 2000 Üniversite sıralamasında, bünyesinde yapılan araştırmalar ve yayınlarına aldığı atıflarla birinci sıraya taşındı. Yakın Doğu Üniversitesi geçen yıl yapılan sıralamada da yine birinci sırada yer aldı.

Hem Atıfları Yükseldi Hem Sıralaması

Google Akademik Atıflar tarafından tanıtılan kurumsal profilleri kullanılarak yapılan değerlendirmede, 16.714 atıfla geçen yıl dünya üniversiteleri sıralamasında 1321. sırada bulunan Yakın Doğu Üniversitesi bu yıl 38.601 atıfla 1099’uncu sıraya yükseldi. Türkiye üniversiteleri sıralamasında geçen yıl 19. sırada bulunan Yakın Doğu Üniversitesi, bu yıl 13. sıraya yükseldi.

Doç. Dr. İrfan S. Günsel: “Bu sonuç, Yakın Doğu Üniversitesi’nin uzun yıllara dayanan araştırma geleneğinin, bilimsel proje desteğinin ve akademik teşvikinin bir ürünüdür ”

Konuyla ilgili açıklama yapan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, duydukları gurur ve mutluluğa değinerek sonucun rastlantısal olmadığına vurgu yaptı.

Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. Günsel, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak, 39 yıllık eğitim hayatımızda daima eğitim kurumlarının sadece bilgi aktarma yeri olmadığına; var olan bilgiyi yeniden üreterek yeni bilgiler ile geleceğe ışık tuttuğuna inanarak ilerledik. Bugün, dünya genelinde yayınları en çok atıf alan 1099. üniversite olmamız da bu inancımızın bir sonucudur. Özellikle bilginin yenilikçi bir anlayışla üretilmesi konusunda gösterdiğimiz hassasiyet ve akademisyenlerimize verdiğimiz destek ile bu sonucu almış bulunuyoruz. Üniversitemizin sadece bilimsel araştırmalar için kurmuş olduğu Center of Excellence ve DESAM (Deneysel Sağlık Bilimler Araştırma Merkezi) gibi merkezleri de yine bu anlayışımızın ürünleridir” dedi.

Doç. Dr. Günsel: “168 Bilimsel Araştırma Projesine Destek verdik”

Üniversite olarak akademisyenlerine bilimsel proje geliştirme ve araştırma konusunda önemli destekler sağladıklarına vurgu yapan Doç. Dr. Günsel, “Bilimsel araştırmaların yapılabilmesi için gerekli tüm altyapıyı oluşturduk. Öğretim Üyelerimizin Bilimsel araştırmalarını desteklemek amacı ile oluşturduğumuz Bilimsel Araştırmalar Proje Koordinatörlüğümüz yılda iki kez proje çağrısına çıkmaktadır. Bugüne kadar toplam bütçesi 2,542,000 TL olan 168 proje BAP Koordinatörlüğümüz tarafından desteklenmiştir. Yayın sayımız bir önceki yıla göre % 50 oranında artış göstermiştir. Tüm birimlerimizin kendi alanlarına uygun, son teknoloji ile donatılmış laboratuarları var. Burada asıl nokta, öğrencilerin de bu laboratuarlarda bilim ile yoğrularak yeni bilgilerin üretilmesi sürecinde deneyim sahibi olmaları ve üniversitemiz bünyesindeki seçkin bilim insanlarının rehberliğinde önemli bilimsel projelere katkı koymaları. Yeni nesillerin hocalarının bilimsel birikimlerinden yararlanarak yeni bilgi üretme ve farklı keşiflerde bulunmalarının en büyük destekçisiyiz. Bu sebeple de özellikle Yüksek Lisans ve Doktora eğitim programlarına önem veriyoruz. Başlattığımız ‘Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı” ile yüksek lisans ve doktora yaparak kendini bilim alanında geliştirmek isteyen öğrencilere burslu eğitim imkanı sunuyoruz. Aldığımız başvuruları en iyi şekilde değerlendirerek hem bu programlara dahil olan öğrencilerimizin hayatlarına hem de ilgili oldukları bilim alanına katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz.”dedi.

