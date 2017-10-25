Yeni üniversite sınav sistemine eğitim camiasından destek

Özel İzmir Anadolu Sağlık Meslek Lisesinde (İSK) görevli Rehber Öğretmeni Hatice Soydoğan Özcan, yeni üniversiteye geçiş sisteminin avantajları ve dezavantajları olduğunu belirtti. Üniversite’ye giriş sınavının değişmesinin sağlık meslek lisesi okuyan öğrencilerin işini kolaylaştırdığını anlatan Özcan, “Öğrencilerin YGS’de cevaplamak zorunda oldukları Fizik, Kimya, Biyoloji ile ilgili soruların yeni sınav sisteminde yer alan ilk oturumda yer almayacak” dedi. Özcan, sağlık meslek lisesinde okuyan öğrencilerin alan devamını yapmaları için sadece ilk oturuma girmelerinin yeterli olacağını ifade ederek, “Bu düzenleme öğrencilerimizi sınava motive etmemize yardımcı oldu” dedi.

Yeni sistemde soru sayısının 160’dan 80’e düştüğünün ifade eden Özcan, bu değişiklik için, "Meslek lisesinde okuyan öğrenciler için bir avantaj; ancak 4 yıllık fakültede okumak isteyen öğrenciler için dezavantajdır. Daha önce sağlık meslek lisesi öğrencileri Fizik, Kimya, Biyoloji, Matematik ve Türkçe’den sorumluydular, yani 5 derse çalışıyorlardı. Şimdi ise sadece Matematik ve Türkçe çalışacaklar” diye konuştu.

2 yıllık geçişlerinde ek puan sisteminin de değişmediğini belirten Özcan, öğrencilerin okul puanının da önemli olduğunu açıkladı. Sınav sistemindeki boşluğa da değinen Hatice Soydoğan Özcan Özcan, aynı gün yapılacak iki oturumun, öğrencilerin ilk oturumdan nasıl puan alacaklarını bilemedikleri için girdikleri ikinci oturumun muallak olacağını ifade etti. Özcan şöyle devam etti:

"Yani yeni sistemde ilk oturumdan 179 puan alan bir öğrenci 180 puanın altında kaldığı için, ikinci oturuma girse bile alacağı puanın herhangi bir değerlendirmesi olmayacaktır."