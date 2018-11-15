Yenibosna'da motosikletli patlama davasında karar

İstanbul Yenibosna'daki 75. Yıl Polis Merkezi yakınlarında 6 Ekim 2016'da motosikletle düzenlenen ve 10 kişinin yaralandığı bombalı saldırı davasına karara bağlandı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Felek Gün hazır bulunurken tutuklu sanıklar Ekrem Gün, Mazlum G., Tarık S. ve Serdar G., Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katıldı.

Ağırlaştırılmış Müebbet ve 64 yıl hapis

Sanıkların son savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ekrem Gün'e eylemlerinin sabit olduğunu belirterek, "Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak "suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Sanığın pişmanlık gösteren davranış ve tutum sergilemediği gerekçesiyle verilen cezada indirim uygulamayan mahkeme heyeti ayrıca sanık Gün'e "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve el değiştirme, Silahla kasten yaralama, Silahla basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde kasten yaralama, Resmi belgede sahtecilik ve Kamu malına zarar verme” suçlarından 64 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Müebbet ve 51 yıl 11 ay hapis

Mahkeme heyeti sanıklardan Sanık Felek Gün'ü ise, "Devletin birliğini ve ülkenin bütünlüğünü bozmak" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme Felek Gün'e ayrıca, "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve el değiştirme, Silahla kasten yaralama, Silahla basit tıbbi müdahale ile giderilebilecek şekilde kasten yaralama, Kamu malına zarar verme ve 6136 sayılı yasaya muhalefet " suçlarından 51 yıl 11 ay hapse çarptırdı.

Sanıklar Mazlum G. ve Serdar G. hakkında ise "Örgüt hiyerarşisine dahil olmamakla birlikte terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti sanık Barış S. hakkında "Suç uydurma" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme diğer sanıklar Tarık S., Savaş S. ve İsmail G. hakkında ise haklarında yeterince delil elde edilemediğinden beraat kararı verilmesine kararı verdi.