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Yolda şınav çekerken kendisini uyaran tur otobüsünün camlarını kırdı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde akli dengesinin yerinde olmadığı tahmin edilen bir kişi, içinde turistlerin bulunduğu tur otobüsüne saldırdı. Şüpheli şahıs, olaydan kısa bir süre önce aynı yolda şınav çekerken bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Yolda şınav çekerken kendisini uyaran tur otobüsünün camlarını kırdı

20 Temmuz 2017 20:40
Yolda şınav çekerken kendisini uyaran tur otobüsünün camlarını kırdı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, Antalya-Alanya D-400 karayolu Manavgat Çevreyolu'nda meydana geldi. Belek Mahallesi'nde tura katılan turistleri Alanya’da kaldıkları otele götürmekte olan Halil Fatih Hanay’ın kullandığı 38 YL 814 plakalı tur otobüsü, Manavgat Çevreyolu Otogar kavşağındaki kırmızı ışıklarda beklediği sırada bir şahsın sopalı saldırısına uğradı.
Akli dengesi bozuk olduğu tahmin edilen şahsın kırmızı ışıklara yaklaşırken yolun ortasında şınav çektiğini belirten otobüs şoförü Halil Fatih Hanay, “Çarpmamak için kornaya bastığımda yolun kenarına giderken bir taraftan da elindeki sopayı otobüsün arkasına vurmaya başladı. Işıklara doğru yaklaştığımda arkamdan koşarak geldiğini gördüm. Yanıma gelip solumdaki kelebek camına sopayı vurmaya başladı. Cam kırılırken elimi yüzüme kalkan yaparak kırılan camdan zarar görmedim. Bu sırada kavşakta bulunan polisler durumu görüp şahsa müdahalede bulundu. Polislere de zorluk çıkardı. Polis arkadaşlar kelepçeleyip polis aracına koyarak götürdüler. Neye uğradığımızı anlayamadık. Allah’tan otobüste bulunan turistlere bir şey olmadı” diye konuştu.
Polis tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen şahsın isminin Şeyhmus T. olduğu belirlenirken, şahıs hastane çıkışında kameralar önünde garip hareketlerde bulunup poz verdi. Öte yandan, camı kırılan tur otobüsünde bulunan turistler başka bir otobüsle Alanya’da kaldıkları otellere götürüldü.

Arif Kaplan 

 


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