Zeynep Cankurt, Kick Boks’ta dünya ikincisi oldu

Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcusu Zeynep Cankurt, İtalya’da düzenlenen kick boks dünya kupasından gümüş madalya ile dönerek büyük bir başarıya imza attı. Dünya kupasına toplamda 13 sporcu ile katılan milli takım 2 altın, 1 gümüş ve 7 bronz madalya ile döndü. 65 kg point fighting kategorisinde mücadele eden milli sporcu Zeynep Cankurt, bin 245 sporcunun katıldığı dünya kupasında ikinci olarak önemli bir başarıya imza attı. İlk turda İtalyan rakibini mağlup ederek ikinci tura yükselen milli sporcu ikinci turda bir başka İtalyan rakibini mağlup etti. Cankurt finalde Ukraynalı rakibine yenilerek gümüş madalyanın sahibi oldu.

Mevlüt Aker: "Zeynep bizleri gururlandırdı"

Selçuklu Belediyespor Kulübü Kick Boks Başantrenörü Mevlüt Aker, Zeynep Cankurt’un performansından övgüyle bahsetti. Aker, “Zeynep ilk kez katıldığı milli takımda önemli bir başarıya imza attı. Son dönemde her geçen gün üstüne koyan bir performansı vardı. Bunun karşılığını da önce milli takıma ardından dünya kupasında gümüş madalya kazanarak aldı. Başarısıyla kulübümüzü ve ülkemizi gururlandırdı. Bir sonraki şampiyonada hedef kesinlikle altın madalya olacak. Bizlere her zaman destek olan Selçuklu Belediyesi’ne ve kulüp yönetimimize teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı A. Ziya Yalçınkaya ise milli sporcuyu tebrik ederek başarılarının devamını diledi.