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Zonguldak'ta taksici cinayeti

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde taksicilik yapan Sezai Kıyılıoğlu, yol kenarında ölü bulundu. Başından tabanca ile ateş edilmiş halde bulunan Kıyılıoğlu cinayetiyle ilgili olarak şüpheli V.E. gözaltına alındı.

Zonguldakta taksici cinayeti

21 Şubat 2017 16:40

İddialara göre olay, Gökçebey ilçesine bağlı Hacımusa köyünde yaşandı. Yol kenarında bir kişinin yattığını fark eden vatandaşlar jandarmayı arayarak durumu haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yerde yatan kişinin tabanca ile başından vurularak öldürüldüğünü belirledi.

Taksi şoförü olduğu öğrenilen Sezai Kıyılıoğlu'nun öldürülmesi ile ilgili olarak kaçmaya çalışan V.E. isimli şüpheli gözaltına alındı.
Kıyılıoğlu'nun cenazesi otopsi için Gökçebey Devlet Hastanesine kaldırıldı. Savcılığın olayla ilgili soruşturması sürüyor. 

Sertaç Özdemir
 

Etiketler: taksici, Zonguldak


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