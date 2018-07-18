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18 Temmuz 2018 11:48

Hakkari’de "Prestij Cadde” yapım çalışması

Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Çevreyolu Caddesi üzerinde devam eden “Prestij Cadde” çalışmalarını denetledi.

Hakkari’de

18 Temmuz 2018 11:48


Hakkari’de hummalı bir çalışma başlatan Hakkari Belediye Başkanlığı, çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Yeni bir görünüme kavuşan Hakkari’de başlatılan ‘Prestij Cadde’ çalışmaları da devam ediyor.


Bulvar Caddesi üzerinde yapılan ‘Prestij Cadde’ çalışmalarının ardından Çevreyolu Caddesi üzerinde de başlatılan ‘Prestij Cadde’ çalışmalarında ters lale motifleri, aydınlatma, bisiklet yolu ve peyzaj çalışmalarının yapılacağı öğrenildi.


Hakkari halkını hizmetin en iyisine layık olduğunu belirten Başkan Vekili Epcim, kent genelindeki içme suyu, yol ve prestij çalışmalarının devam ettiğini söyledi.




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