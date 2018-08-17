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17 Ağustos 2018 08:59

Kaymakam Ayca, Çukurca’nın ilk tıp öğrencisini kabul etti

Hakkari’nin Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, ilçenin ilk tıp öğrencisi Mihriban Parlak’ı makamında kabul etti.

Kaymakam Ayca, Çukurca’nın ilk tıp öğrencisini kabul etti

17 Ağustos 2018 08:59


Yaz tatili için memleketi Çukurca’ya gelen ve ilçenin ilk tıp öğrencisi olan Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Mihriban Parlak, Kaymakam Temel Ayca tarafından kabul edildi. Makamında bir süre tıp öğrencisi Mihriban Parlak ile görüşen Kaymakam Ayca, ilçede tıp öğrencisi çıkmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Ayca, “İlçede bulunan diğer öğrencilere örnek olmasını temenni ediyorum. Çocuklarımız, geleceğimizin teminatıdır ve onlar için yapılan her yatırım ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır” dedi.


Ziyaret sonrası Kaymakam Ayca, tıp öğrencisi Mihriban Parlak’a laptop hediye etti.


Ziyarette İlçe Milli Eğitim Müdürü Ceyhan Doğan da hazır bulundu.




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