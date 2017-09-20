Yüksekova’da ATM kuyruğu

Önümüzdeki dönemde il olması gündemde olan Yüksekova’da, banka şubelerinin yetersizliği vatandaşı olumsuz etkiliyor. Ziraat, Halk, Deniz ve İş bankalarının birer şubeyle hizmet verdiği ilçede en büyük yoğunluk ise Ziraat Bankası’nda yaşanıyor. Özellikle memurların işlem yapmak için kullandığı Ziraat Bankası’nın ilçede sadece 3 ATM’sinin bulunması ise yoğunluğun yaşanmasına sebep oluyor. Cengiz Topel Caddesi üzerindeki banka şubesinin önündeki ATM’lerde işlem yapmak için uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, nüfusu 130 binden fazla olan ilçeye yeni ATM’lerin kurulmasını istediler.