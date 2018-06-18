SP Genel Başkanı Karamollaoğlu yarın Hatay’da

SP Hatay Milletvekili Adayı Necmettin Çalışkan, Karamollaoğlu’nun Hatay’da yapacağı e-miting ile ilgili yaptığı açıklamada, "Ülkemizdeki ulusal ana akım medya Saadet Partimize ambargo uygulamaktadır. Partimizin Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Cumhurbaşkanı Adayı olmasına rağmen televizyon kanallarında yok denecek kadar az yer aldığını görüyoruz. Genel Başkanımızın ifadesiyle ‘medya padişahınsa, sosyal medya bizimdir’ diyerek çalışmalarımızda büyük ölçüde sosyal medyadan yararlandık" dedi.

Bu çerçevede SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun yarın saat 17:30’da Hatmek Salonu’nda e-miting ile halkla buluşacağını belirten Çalışkan, "Partimiz teknolojiyi çok iyi kullanan bir parti olarak bu seçimlerde yeni bir strateji geliştirdi, bu anlamda salonlarda toplantı yapıyor ancak toplantılar sosyal medya üzerinden yayınlanıyor. Bu vesile ile hem ilimizde hem de yurdun dört bir yanında ki insanlar interaktif bir kullanımla Genel Başkanımıza yazılı olarak sorularını iletiyor ve Başkanımızda cevaplıyor” diye konuştu.