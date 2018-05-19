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19 Mayıs 2018 12:04

Iğdır’da 19 Mayıs coşkusu

Iğdır’da, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı düzenlenen törenle kutlandı.

Iğdır’da 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs 2018 12:04


Belediye Meydanında ki Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından tören Zübeyde Hanım Bulvar’ında devam etti.


Iğdır Valisi Enver Ünlü, “19 Mayıs 1919’da Samsun’da yakılan bağımsızlık meşalesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, milletimizin özverisi ve hürriyete olan inancı ile birleşerek Kurtuluş Savaşı’nın kazanılmasını ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasını sağlamıştır. Şüphesiz milletimizin en büyük zenginliği ve umudu, çocuklarımız ve gençlerimizdir. Ülkemiz, daha büyük, daha güçlü bir devlet ve toplum olma yolunda ilerlerken bizler de gençlerimizin çağdaş bilimin ışığında yetişmelerinin, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemenin topluma yararlı bireyler olarak hayatın her alanına etkin katılımlarını sağlamanın gayreti içerisindeyiz. Milletçe gurur ve mutluluğunu yaşadığımız bu özel günde, vatan ve bayrak uğruna büyük fedakarlıklar göstererek bizlere bağımsız bir ülke kazandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz silah arkadaşları olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal etmiş olan kahraman gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor ve bu duygularla tüm milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyorum” dedi


Zübeyde Hanım Bulvarı’nda kurulan oyun balonlarında minikler gönüllerince eğlenirken, öğrencilerin gerçekleştirdikleri bisiklet turu ile tören son buldu.




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