Iğdır’da Pamuk hasadı devam ediyor

Geçmiş yıllarda çok yoğun bir şekilde ekimi yapılan ve Iğdır Ovasının “Doğunun Çukurovası” olarak anılmasını sağlayan pamuk tekrardan ekilmeye başlandı. Iğdır’lı çiftçilerin yanı sıra Ege ve Akdeniz Bölgesinden gelerek tarla kiralayıp pamuk ekimi yapan çiftçiler pamuk toplama makineleriyle yapılan hasattan ve dekara alınan ürün miktarından memnun oldukları gözlemlendi.

Iğdır Ovasında pamuk ekimini yaygınlaştırmak için sürekli istişarelerde bulunduklarını belirten İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Özkan Yolcu, “Dekarda 350 ile 450 kilogram ürün elde edilmektedir. Yaptığımız çalışmalar sonuç verdiğinde, yöremize en uygun pamuk çeşidinin ekimi ile gelecek yıllarda verimin artmasını hedeflemekteyiz. Hasat mevsiminin üretici çiftçilerimize hayırlı ve bol kazançlar getirmesini dilerim” dedi.