İran’da terör saldırısı

Saldırıya uğrayan 7 kişiden 3’ü yaralandı, 1 asker hayatını kaybetti.

İranlı yetkililerin aktardığı bilgiye göre, dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, İran’ın kuzeybatısındaki Makü kenti kırsalında Türkiye sınırının sıfır noktasında su çalışması yapan İranlı 3’ü mühendis 4’ü asker toplam 7 kişiden oluşan gruba, İran tarafından PKK’lı teröristler tarafından ateş açıldı. İranlılar, İran güvenlik güçlerinin karakollarının bölgeye uzak olması sebebiyle yaralıların hastaneye kaldırılması için sınırda nöbet tutan Türk askerlerinden yardım istedi. Bunun üzerine Türk tarafına taşınan yaralılara ilk müdahale Gökay Hudut Taburu doktorları tarafından yapıldı.

Yaralılar Türk askerleri tarafından Kars ve Iğdır’daki hastanelere kaldırıldı. Yaralı askerlerden biri hayatını kaybetti.