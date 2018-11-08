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Eğirdir, Gelendost karşısında

Isparta 1.

amatör futbol liginde mücadele eden Eğirdir Belediyespor, Gelendost Spor'u ağırlıyor.


11 Kasım pazar günü saat 14.00'te Eğirdir ilçe stadında oynanacak olan Eğirdir Belediyespor - Gelendost Spor karşılaşması ligin kaderini belirleyecek. Ligin geride kalan 4 haftasında mağlubiyeti bulunmayan Eğirdir Belediyespor'da gözler Gelendost maçına çevrildi.


Eğirdir Belediyespor antrenörü Mehmet Zorkol, "Lige başlarken zor olacağını biliyorduk. İyi bir kadro kurduk, çoğu futbolcumuz yerli ve üniversite öğrencilerinden oluşuyor. Geride kalan 4 haftada kazanabileceğimiz maçlardan beraberlikle ayrılmak zorunda kaldık ama bu kez işimizi şansa bırakmayacağız. Gelendostspor sadece 1 maç kaybetti ve lige iyi bir başlangıç yaptılar, centilmence iyi bir maç olur inşallah. Hedefimiz bu maçtan galibiyetle ayrılarak ligdeki nağmalup unvanımızı sürdürmek istiyoruz" dedi.

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