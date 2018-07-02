Diğer
Kategoriler
02 Temmuz 2018 18:15

Eğirdir’de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı ödülleri verildi

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj bayramı nedeniyle Eğirdir’de Yelken Yarışmaları düzenlendi.

Eğirdir’de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı ödülleri verildi

02 Temmuz 2018 18:15


Eğirdir’de dün düzenlenen yarışlarda dereceye giren sporculara ödülleri bugün düzenlenen törenle verildi. Törene, İlçe Kaymakamı Abdullah Akdaş, Belediye Başkanı Ömer Şengöl, Eğirdir Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdür vekili Gülnur Şahin, Eğirdir İlçe Jandarma Komutanı Hakan Çeliköz, sporcular ve veliler katıldılar. Eğirdir Belediyespor Yelken Kulübü sporcularının katıldığı yarışmalarda dereceye giren sporcuların madalyaları ilçe protokolü tarafından takdim edildi.



Yarışma birincileri


Yarışmada Junior Optimist Genel sınıfınd birinci Aybars Kaya, Senior Optimist Genel sınıfında Elif Ilgaz Çam, Junior Optimist Kız kategorisinde Mine Ertap, Senior Optimist Kız kategorisinde de yine Elif Ilgaz Çam birincilik elde etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ISPARTA HABERLERİ
ISPARTA HAVA DURUMU
33
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    33°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    33°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    33°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç