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05 Aralık 2017 12:09

Eğirdir’de genç çiftçilere destek devam ediyor

Isparta’nın Eğirdir ilçesi’nde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan ’Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı’ kapsamında 2 kadın çiftçiye 37’şer tane merinos cinsi koyun hibe edildi.

Eğirdir’de genç çiftçilere destek devam ediyor

05 Aralık 2017 12:09


2016 yılında başlatılan Genç Çiftçi Projesi kapsamında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) organizasyonlarıyla Lüleburgaz’dan temin edilen koyunlar Eğirdir’e getirildi. Pınar Pazarında gerçekleştirilen Koyun dağıtım törenine, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Uğur Turgut, Ziraat Mühendisi Aslıhan Yıldırım, Veteriner Hekim Ahmet Koyuncu ve vatandaşlar katıldı. Törenle, kadın çiftçiler Şenay Uysal ile Fadime Sağdur Aydemir’e 2’şer erkek ve 35’er dişi olmak üzere 37’şer adet koyun teslim edildi.


Gıda Tarım ve Hayvancılık Eğirdir İlçe Müdürü Uğur Turgut, “Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve genç kırsal nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesidir. Bugün de Eğirdir’de 2 bayan çiftçimize 37+37 toplam 74 adet koyun dağıtıyoruz. Bayanlarımız bu projeye başvurdular ve hak kazandılar. Kendilerine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.




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