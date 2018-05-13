Diğer
Kategoriler
13 Mayıs 2018 20:51

Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Antalya’dan Isparta’ya gelen bir aracı durduran narkotik polisi uyuşturucu ele geçirdi.

Isparta’da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

13 Mayıs 2018 20:51

Polis, otomobildeki 2 kişiyi gözaltına aldı.


Edinilen bilgiye göre, kentte uyuşturucu kullanımı ve ticaretini engellemek amacıyla çalışmalar yürüten Isparta Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Antalya ili girişinde şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Söz konusu araçta B.Y. ve S.Ç. isimli 2 şüpheli yakalanırken, yapılan aramalarda 10 adet extacy hap ve 2.60 gram kokain maddesi ele geçirildi.


‘Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçlamasıyla gözaltına alınan B.Y. ve S.Ç.’nin emniyetteki işlemleri sonrasında adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ISPARTA HABERLERİ
ISPARTA HAVA DURUMU
24
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    24°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Perşembe
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç